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8 февраля последний рейс из Праги в Китай совершит Sichuan Airlines. Чехия приостановит авиасообщение с КНР на неопределенный срок

Лорета Вашкова
08-02-2020
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В субботу, 8 февраля, в 12:15 из пражского аэропорта им. В. Гавела будет совершен последний рейс авиакомпании Sichuan Airlines в Китай. Правительство Чехии приостановит авиасообщение с КНР на неопределенный срок из-из эпидемии коронавируса.

Китайский авиаперевозчик обеспечивал регулярное сообщение Праги с Чэнду дважды в неделю. Рейсами авиакомпании Sichuan в 2019 году летели в чешскую столицу из Чэнду 21191 человек, в обратном направлении 18953 пассажира. По информации чешского информагентства ČTK, за последние две недели интерес граждан к полетам в Поднебесную сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 50%.

 
 
 
 
 
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