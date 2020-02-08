8 февраля последний рейс из Праги в Китай совершил Sichuan Airlines. Чехия приостановит авиасообщение с КНР на неопределенный срок

В субботу, 8 февраля, в 12:15 из пражского аэропорта им. В. Гавела совершен последний рейс авиакомпании Sichuan Airlines в Китай. Правительство Чехии приостановит авиасообщение с КНР на неопределенный срок из-из эпидемии коронавируса.

Китайский авиаперевозчик обеспечивал регулярное сообщение Праги с Чэнду дважды в неделю. Рейсами авиакомпании Sichuan в 2019 году летели в чешскую столицу из Чэнду 21191 человек, в обратном направлении 18953 пассажира. По информации чешского информагентства ČTK, за последние две недели интерес граждан к полетам в Поднебесную сократился по сравнению с прошлым годом более чем на 50%.