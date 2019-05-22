78 процентов гимназистов выразили готовность голосовать на выборах в Европарламент

Несмотря на то, что половина 18-летних студентов чешских гимназий политикой не интересуется, воспользоваться своим правом и участвовать в голосовании на выборах в Европейский парламент намерено 78 процентов из них. Такой результат показало исследование компании Tutor, проведенное во всех регионах Чешской Республики.

В остальных учебных заведениях процент ниже, к урнам готово прийти 58 процентов студентов, которым на момент проведения выборов исполнится 18 лет. 39 процентов студентов голосовать не будут, 3 процента не знают.