77 лет со дня уничтожения чешской деревни Лидице

Сотни граждан пришли в субботу, 15 июня, к памятнику жертвам уничтоженной 77 лет назад гитлеровцами чешской деревни Лидице. Населенный пункт, расположенный между Прагой и промышленным городом Кладно, был полностью уничтожен нацистами после успешного покушения, совершенного во время Второй мировой войны чехословацкими патриотами на Рейнхарда Гейдриха, исполняющего обязанности имперского протектора Богемии и Моравии, одного из инициаторов «окончательного решения еврейского вопроса», а также координатора борьбы с внутренними врагами Третьего рейха.

Уничтожение Лидице началось 10 июня 1942 года. Все дома населенного пункта были разрушены, уничтожению подверглось также местное кладбище. Из 500 жителей деревни погибли 340 человек. Все мужчины были расстреляны, женщины отправлены в концентрационный лагерь, часть детей переданы на воспитание в немецкие семьи. После войны часть выживших жителей, 143 женщины и 17 детей, вернулись в родные места. Рядом с местом трагедии были построены новые дома и деревня Лидице восстала из пепла.