75% работников в Чехии, которые не удовлетворены условиями найма, активно ищут новое место

Катерина Айзпурвит
15-01-2019
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Согласно исследованию агентства Grafton Recruitment, три четверти наемных работников в Чехии, которые не удовлетворены предложенными условиями труда, активно подыскивают себе новое место. При этом недовольство испытывает 40% от общего числа наемных работников.

Новое место чехи чаще всего ищут на соответствующих сайтах, страницах конкретных компаний и через рекрутинговые агентства. 95% жителей Чехии использует для поисков работы Интернет. Агентства по подбору персонала использует 63% граждан. Это преимущественно мужчины, заработная плата которых превышает 30 000 крон. В Государственную службу занятости обращается 14% чехов. Все чащи жители Чехии используют для поиска работы социальные сети.

 
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