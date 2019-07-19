75% квест-комнат Чехии не соблюдают правила пожарной безопасности

Катерина Айзпурвит
19-07-2019
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Пожарные обнаружили нарушения в 75% квест-комнатах, работающих в Чехии. Более половины из них также не оформили госприемку своей игровой площадки. С января 2019 г. органы пожарного надзора провели проверку 178 подобных предприятий. В Чехии контроль начал осуществляться после трагедии, произошедшей в начале года в Польше, где в квест-комнате в результате пожара погибло пять девушек.

Квест-комнаты, или эскейп-румы, – это игровые площадки в виде запертых помещений, откуда участники могут выбраться, разыскивая различные предметы и решая головоломки.

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