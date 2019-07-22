75 лет назад в ходе авианалета британских ВВС погибло 44 жителя г. Пардубице

В г. Пардубице вспоминают 44 жителей города, погибших в ночь с 21 на 22 июля 1944 г. при авианалете британских ВВС. Из-за ошибки наведения вместо стратегических целей – завода по производству машинного масла, аэропорта и железной дороги бомбы были сброшены на жилой квартал.

В течение Второй мировой войны авиация союзников трижды бомбила Пардубице, как и другие города, где находились промышленные предприятия, работавшие на армию нацистской Германии. Стратегические цели в Пардубице были поражены в ходе второй бомбардировки 24 августа и третьей 28 декабря 1944 г. Всего в ходе налетов было убито и ранено несколько сотен жителей города; некоторые кварталы превращены в руины. Всего в 1944 г. союзники сбросили на Пардубице более 11 000 бомб, 13% из которых не детонировало. Неразорвавшиеся снаряды обнаруживают в Пардубице до сих пор.