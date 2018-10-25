70% жителей Чехии поддержали отказ от перевода часов на зимнее время

7 из 10 жителей Чехии поддерживают отказ от перевода часов на зимнее время. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на социологический опрос, проведенный агентством STEM/MARK. Согласно тем же данным, 44% граждан выступают за то, чтобы жить по летнему времени, 24% – по зимнему.

В Евросоюзе часы переводят с 2001 года для «эффективной работы внутреннего рынка». Власти ЕС ранее поддержали отказ от перевода часов на зимнее время после опроса 4,6 млн жителей стран Европейского Союза, 80% из которых поддержали отмену зимнего времени.