70% граждан Чехии уверены, что экономика страны развивается лучше, чем 30 лет назад

Подавляющее большинство граждан Чешской Республики, 70%, согласны с утверждением, что экономика их государства развивается лучше, чем это было до 1989 года. Чаще всего так отвечают граждане с высшим образованием, с более солидным доходом, студенты и жители Праги. Соответствующий опрос в сентябре текущего года осуществили Коммерческий банк и агентство Ipsos.

Абсолютно противоположного мнения придерживаются 23% граждан. Среди них большая часть граждан старше 65 лет и тех, кто вынужден довольствоваться низким доходом.