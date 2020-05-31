70 лет назад в Чехословакии начался политический процесс над доктором прав, бывшим депутатом парламента Миладой Гораковой

31 мая 1950 года, начался крупнейший политический процесс в истории Чехословакии. Перед коммунистическим судом предстали доктор прав, бывший депутат парламента Милада Горакова и ряд других общественных деятелей и представителей интеллигенции, обвиненных в подрывной деятельности и шпионаже. Госбезопасность постаралась на славу – помимо главного процесса, завершившегося 8 июня 1950 года, состоялись суды над другими группами лиц, неугодных новой власти. Всего во время 35 сфабрикованных процессов к ответственности было привлечено 639 человек. Итог: 10 смертных приговоров, 48 приговоров к пожизненному заключению, а для остальных подсудимых – тюремные сроки общей длиной 7830 лет.

Большинство осужденных на процессе Милады Гораковой вышли на свободу по амнистии в 60-е годы. Приговор в отношении самой Гораковой был отменен Верховным судом Чехословакии как незаконный в 1968 году, однако полная ее реабилитация произошла лишь после «бархатной революции» 1989 года.