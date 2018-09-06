7 сентября открывается фестиваль «Прага Дворжака»

В пятницу, 7 сентября, в Рудольфинуме состоится открытие международного музыкального фестиваля классической музыки «Прага Дворжака». В этом году фестиваль продлится до 21 сентября и предложит своим гостям 15 концертов, которые состоятся в зале им. Дворжака в Рудольфинуме, в Кафедральном соборе святого Вита на Пражском Граде и в концертном зале Пражской консерватории.

ММФ «Прага Дворжака», посвященный творчеству известного чешского композитора Антонина Дворжака, с 2008 года организует Академия классической музыки (Akademií klasické hudby o.p.s.). В программе фестиваля оркестровые и камерные концерты, фортепианные и скрипичные сольные выступления, выступления восходящих звезд, дневные концерты для детей и т.д. Билеты на все концерты фестиваля можно приобрести в кассах Рудольфинума в рабочее время с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.