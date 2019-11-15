Архив передач

6,5 лет за подготовку теракта

Антон Каймаков
15-11-2019
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Пражский городской суд приговорил словацкого гражданина Доминика Кобулницкого к 6,5 года заключения за подготовку теракта и пропаганду движений, стремящихся к подавлению прав человека. Доминику Кобулницкому также на неопределенный срок запрещено пребывание в Чехии. Приговор еще не вступил в действие.

В жилище Кобулницкого два года назад полиция обнаружила химикалии, позволяющие изготовить взрывчатое вещество, а также видеозаписи, где объясняется, как это можно сделать. В социальных сетях осужденный также распространял символы террористической организации Исламское государство.

 
 
 
 
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