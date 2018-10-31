60% чехов выступают против обязательного выпускного экзамена по математике

В ходе опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения среди граждан старше 15 лет, около 60% респондентов высказались против обязательного выпускного экзамена по математике. Примерно такое же количество выступает против обучения детей с особыми образовательными потребностями в обычных начальных школах.

Равное число опрошенных выступают за наличие в детских садах мест для всех детей старше двух лет. Большинство респондентов согласно с введением в прошлом году правила обязательного годичного дошкольного образования.