60% чехов выступают против обязательного выпускного экзамена по математике

В ходе опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения среди граждан старше 15 лет, около 60% респондентов высказались против обязательного выпускного экзамена по математике. Примерно такое же количество выступает против обучения детей с особыми образовательными потребностями в обычных начальных школах.
Равное число опрошенных выступают за наличие в детских садах мест для всех детей старше двух лет. Большинство респондентов согласно с введением в прошлом году правила обязательного годичного дошкольного образования.
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