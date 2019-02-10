60% чехов сомневаются, что в случае конфликта Чехия сумеет защитить себя от агрессоров

Несмотря на том, что преобладающее число граждан Чехии полагает, что суверенитет государства следует защищать любой ценой, почти 60% опрошенных респондентов сомневаются в том, что в случае конфликта, связанного с возникновением угрозы своей независимости, Чешская Республика сумела бы защитить себя от агрессоров.

Половина населения считает вопрос обороны ЧР лишним, так как, по их мнению, судьба такой небольшой страны, какой является Чехия, находится в руках больших держав. Таковы итоги опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения (CVVM). Позиция чешских граждан относительно обороны страны за последний год не претерпела существенных изменений.