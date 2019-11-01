6 ноября чешские учителя проведут однодневную забастовку

Учительский профсоюз Чехии сообщил, что после получении поддержки из регионов принято решение провести в среду, 6 ноября, однодневную забастовку. Ожидается, что школы в этот день будут закрыты. Акция станет ответом на провал переговоров с правительством о повышении заработной платы.

Учительский профсоюз не согласился с повышением базовых зарплат на 8%, о чем на этой неделе договорились глава кабинета Андрей Бабиш и министр образования Роберт Плага. Профсоюзы требуют повышение тарифов на 10%. Своей целью они поставили увеличение зарплат чешских учителей до уровня 130% от средней зарплаты по стране.

В конце сентября профсоюзы объявили предзабастовочную готовность. 1 ноября профсоюзные лидеры разослали директорам школ письмо, в котором сообщают о решении провести забастовку. На понедельник, 4 сентября, запланирован брифинг, на котором журналистам сообщат детали предстоящей акции.