Архив передач

6 ноября чешские учителя проведут однодневную забастовку

Катерина Айзпурвит
01-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Учительский профсоюз Чехии сообщил, что после получении поддержки из регионов принято решение провести в среду, 6 ноября, однодневную забастовку. Ожидается, что школы в этот день будут закрыты. Акция станет ответом на провал переговоров с правительством о повышении заработной платы.

Учительский профсоюз не согласился с повышением базовых зарплат на 8%, о чем на этой неделе договорились глава кабинета Андрей Бабиш и министр образования Роберт Плага. Профсоюзы требуют повышение тарифов на 10%. Своей целью они поставили увеличение зарплат чешских учителей до уровня 130% от средней зарплаты по стране.

В конце сентября профсоюзы объявили предзабастовочную готовность. 1 ноября профсоюзные лидеры разослали директорам школ письмо, в котором сообщают о решении провести забастовку. На понедельник, 4 сентября, запланирован брифинг, на котором журналистам сообщат детали предстоящей акции.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 