6 мая 1945 года в здании «Чехословацкого Радио» взорвалась авиационная бомба

Ровно 74 года назад, 6 мая 1945 года, в разгар Пражского восстания в здании «Чехословацкого Радио» на пражской Виноградской улице взорвалась авиационная бомба весом в полтонны, которая пролетела сквозь все пять этажей здания и полностью уничтожила вестибюль радио и главный переключатель сигнала из студий. Прерванное вещание удалось возобновить спустя час и десять минут из района Страшнице.

Бои, унесшие жизни более 160 защитников и работников «Чехословацкого Радио», в главном здании утихли только 7 мая, а бомбежка дома продолжалась еще целых два дня. Вещание на Виноградах возобновилось вечером 9 мая.