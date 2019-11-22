55% чехов считает Вацлава Гавела лучшим президентом за период после «бархатной» революции

Согласно исследованию, проведенному агентством STEM/MARK, 55% граждан Чехии считает Вацлава Гавела лучшим президентом за период после падения в 1989 г. режима социализма. На втором месте по популярности оказался Вацлав Клаус. Милош Земан занял третье место. Лучшим президентом назвал Гавела каждый четвертый избиратель, голосовавший на выборах 2018 г. за Милоша Земана.

Респонденты положительно оценили характер использования Вацлавом Гавелом президентских полномочий и заинтересованность в решении проблем граждан. Негативную оценку получил его способ решения политических споров.