54 процента чешских семей способны прожить на свой доход

На свой месячный доход могут без проблем прожить 54 процента чешских семей. Это наилучший показатель, начиная с 2002 года. Данные опубликовал Центр по опросу общественного мнения CVVM.

С определенными трудностями доживают до следующей зарплаты 43 процента опрошенных, «бедными» себя считают 22 процента населения. Две трети семей полагают, что они «и не бедны, и не богаты». Большинство людей с доходом до 20 тысяч крон в месяц (800 евро) называли себя бедными. Семьи с доходом в 20-50 тысяч (800-2000 евро) относили себя к категории «средний достаток».

Обеспечить себя едой и одеждой могут 92 процента семей. 80 процентов респондентов не испытывают финансовых трудностей при оплате медицинских услуг и лекарств. В большинстве своем чехам хватает денег и на увлечения и качественные продукты питания.