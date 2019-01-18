54-летний мужчина совершил попытку самосожжения на Вацлавской площади

Неизвестный 54-летний мужчина, гражданин Чехии, совершил попытку самосожжения на Вацлавской площади в центре Праги. Мужчина вышел на площадь около трех часов дня, у памятника св. Вацлаву облился горючей жидкостью и поджег на себе одежду.

По сообщениям очевидцев, прохожим удалось потушить огонь, накинув на мужчину одежду, а затем воспользовавшись огнетушителем из соседнего кафе. Прибывшая на место команда скорой помощи ввела мужчину в медикаментозную кому и перевезла его в Виноградскую факультетскую больницу, сообщила пресс-секретарь службы спасения Яна Почтова. Пострадавший получил ожоги на 30 процентах кожного покрова, пишет чешское информагентство ЧТК.

Мужчина попытался совершить акт самосожжения на месте, где проходит выставка Ян Палах 1969/2019. На Вацлавской площади было некоторое время перекрыто автомобильное движение. Инцидент расследует полиция. По предварительным данным, поступок не имел характера общественного протеста.