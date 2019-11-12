53 процента чехов испытывают гордость за свою страну

Количество чехов, которые гордятся своей родиной, находится на самом высоком уровне за последние 14 лет. Чувство гордости испытывают 53 процента населения страны, следует из результатов опроса, проведенного Центром по исследованию общественного мнения Академии наук ЧР (CVVM). Исследование проводится ежегодно с 2001 года. Более высокие показатели были зарегистрированы лишь в 2001 и 2005 гг. Для сравнения: в 2013 г. гордились своим государством 39 процентов опрошенных.

Стыдятся своей страны 6 процентов чехов.