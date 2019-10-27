52% чехов готовы сменить место жительства ради работы

Половина чехов готова сменить место жительства ради работы. Возможность карьерного роста, нахождение баланса между личной жизнью и работой являются для 52% чехов аргументом в пользу переезда в другую местность, в том числе за границу – желательно в соседние страны.

43% чешских сотрудников готовы к переезду лишь при условии гораздо высшего оклада, 35% - в случае предложения работы, имеющей, по их мнению, смысл.

Наиболее привлекательны для чехов вакансии, предлагаемые в Германии, как следует из исследования консалтинговой компании Randstad. На второе и третье места в рейтинге наиболее предпочтительных стран вышли Австрия и Словакия.

В рамках всемирного опроса на данную тему респонденты выбрали США (28%), Германию (25%) и Австралию (22%).