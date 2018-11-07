50 лет назад в Чехословакии прошли массовые демонстрации против оккупации

Ровно 50 лет назад, 6 и 7 ноября 1968 года состоялась одна из последних попыток выразить свое гражданское несогласие с развитием событий в Чехословакии после оккупации страны войсками Варшавского договора.

Демонстранты вышли на площади Праги, Братиславы, Брно, Чешских-Будейовиц и ряда других городов. Они срывали и поджигали вывешенные на зданиях по случаю годовщины Октябрьской революции советские флаги, строили баррикады. В подавлении демонстраций приняли участие полицейские, военные, а также члены Народной милиции. В одной только Праге было задержано 176 человек.

Спустя десять дней студенты объявили трехдневную голодовку, а последние массовые протесты против оккупации прошли в первую годовщину ее начала, 21 августа 1969 года.