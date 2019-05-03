5 мая перед зданием «Чешского Радио» почтят память павших во время восстания 1945 г.

Память павших во время Майского восстания чешского народа 1945 г. будет почтена во время торжественного акта, который состоится в полдень в воскресенье 5 мая перед зданием «Чешского Радио» на Виноградской улице. С речью выступят генеральный директор «Чешского Радио» Рене Заворал, председатель Сената ЧР Ярослав Кубера, мэр г. Праги Зденек Гржиб и другие.

В вооруженном восстании против фашистских оккупантов с 1 по 11 мая 1945 г. приняли участие около 130 тысяч человек при поддержке 14 тысяч партизан (в основном русской, украинской и белорусской национальностей). Еще 100 тысяч граждан Чехии помогали в Праге возводить баррикады. В освобождении Чехословакии 1945 года были задействованы два миллиона военнослужащих СССР, США, Румынии, Польши и Чехословакии.