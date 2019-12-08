49% жителей Чехии положительно оценили собственный уровень жизни

Число жителей Чешской Республики, которые положительно оценивают свой уровень жизни, сократилось до минимума за последние три с лишним года. По данным опроса Центра изучения общественного мнения Академии наук Чешской Республики, только 49 процентов чехов удовлетворены уровнем жизни.
Аналогичный показатель был зафиксирован в марте 2016 года. В ноябре 2019 года впервые за полгода доля респондентов, которые положительно оценивают экономическую ситуацию в стране, упала ниже отметки в 50 процентов.
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