49% жителей Чехии положительно оценили собственный уровень жизни

Число жителей Чешской Республики, которые положительно оценивают свой уровень жизни, сократилось до минимума за последние три с лишним года. По данным опроса Центра изучения общественного мнения Академии наук Чешской Республики, только 49 процентов чехов удовлетворены уровнем жизни.

Аналогичный показатель был зафиксирован в марте 2016 года. В ноябре 2019 года впервые за полгода доля респондентов, которые положительно оценивают экономическую ситуацию в стране, упала ниже отметки в 50 процентов.