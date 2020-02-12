400 кг медицинских принадлежностей собрано по инициативе Тршебича для китайского города Ичан

В рамках сбора гуманитарной помощи для китайского города Ичан в провинции Хубэй, благодаря инициативе партнерского города Тршебич, края Высочина и других регионов ЧР собрано почти 400 килограммов медицинских принадлежностей, в том числе марлевых повязок и средств дезинфекции. Провинция Хубэй является эпицентром распространения нового коронавируса.

Maтериал будет доставлен в Прагу. В Китай груз, по словам старосты Тршебича, будет отправлен из пражского аэропорта правительственным бортом на следующей неделе, 18 февраля.