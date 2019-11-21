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40 процентов 16-летних чехов пробовали электронные сигареты

Тимур Кашапов
21-11-2019
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40 процентов жителей Чехии к 16 годам пробовали электронные сигареты, показало исследование «Национальной линии по борьбе с зависимостями». Одновременно 17 процентов 16-летних и 5 процентов взрослых их курят регулярно. Специалисты полагают, что число «традиционных» курильщиков в стране продолжит снижаться. В настоящее время курит около 2,5 млн жителей или четверть населения.

Табакокурение уносит жизни 15-16 тыс. жителей Чешской Республики ежегодно. В среднем курильщики сокращают свою жизнь как минимум на десять лет. Наиболее распространенными причинами смерти, связанными с курением, являются заболевания сердца и сосудов, рак и респираторные заболевания.

 
 
 
 
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