40 процентов 16-летних чехов пробовали электронные сигареты

40 процентов жителей Чехии к 16 годам пробовали электронные сигареты, показало исследование «Национальной линии по борьбе с зависимостями». Одновременно 17 процентов 16-летних и 5 процентов взрослых их курят регулярно. Специалисты полагают, что число «традиционных» курильщиков в стране продолжит снижаться. В настоящее время курит около 2,5 млн жителей или четверть населения.

Табакокурение уносит жизни 15-16 тыс. жителей Чешской Республики ежегодно. В среднем курильщики сокращают свою жизнь как минимум на десять лет. Наиболее распространенными причинами смерти, связанными с курением, являются заболевания сердца и сосудов, рак и респираторные заболевания.