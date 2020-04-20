40% чехов считает, что в стране живет слишком много иностранцев

40% чехов по-прежнему придерживается точки зрения, что в Чешской Республике проживает слишком много иностранцев. С прошлого года этот показатель общественного мнения практически не изменился. 77% чехов полагает, что иностранные граждане могут жить в стране лишь на определенных условиях, а около 15% считает, что иностранцам вообще нужно запретить долговременное пребывание на территории республики.

При этом 7% граждан выступают за то, чтобы иностранцы могли жить в республике без каких-либо ограничений. Такие результаты дал опрос, проведенный Центром по исследованию общественного мнения, проведенный в конце февраля – начале марта 2020 г.

80% респондентов не согласны с предложением предоставлять возможность проживать в стране любому, кто будет в этом заинтересован. 28% высказались «за». Наиболее лояльно чехи относятся к иностранцам, приезжающим в страну на учебу, 60% рассматривает как достаточную причину воссоединение семьи и работу. Меньше всего чехов (38%) склонно идти навстречу иностранцам, которым просто нравится жить в стране. Гораздо чаще положительно смотрят на проживание иностранцев те, у кого есть среди них друзья или знакомые. Таким опытом обладает 37% всех чешских граждан.