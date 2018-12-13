4% жителей Чехии не будут праздновать Рождество

Рождество в этом году не будет праздновать четыре процента граждан Чехии, показал опрос компании GfK. Согласно полученным данным, самыми популярными подарками являются косметика, одежда и игрушки. Спросом пользуются книги, электроника, игры, алкоголь или ювелирные изделия. Около 4% жителей собираются подарить поездку за рубеж.

В свою очередь, по данным ритейлера Albert, на еду к рождественскому столу чехи потратят в среднем 3,4 тыс. крон (136 евро), что на 10% больше, чем в прошлом году. На подарки люди планируют потратить на 25% больше – в среднем 8,5 тыс. крон (341 евро).