4% жителей Чехии не будут праздновать Рождество

Тимур Кашапов
13-12-2018
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Рождество в этом году не будет праздновать четыре процента граждан Чехии, показал опрос компании GfK. Согласно полученным данным, самыми популярными подарками являются косметика, одежда и игрушки. Спросом пользуются книги, электроника, игры, алкоголь или ювелирные изделия. Около 4% жителей собираются подарить поездку за рубеж.

В свою очередь, по данным ритейлера Albert, на еду к рождественскому столу чехи потратят в среднем 3,4 тыс. крон (136 евро), что на 10% больше, чем в прошлом году. На подарки люди планируют потратить на 25% больше – в среднем 8,5 тыс. крон (341 евро).

 
 
 
 
 
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