39 партиям и движениям в Чехии грозит роспуск или приостановление деятельности

39 политических партий и движений в Чехии в настоящее время находятся под угрозой роспуска или приостановления деятельности. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщило Управление по надзору за финансированием партий и объединений.

Эксперты управления на сегодняшний день предлагают правительству распустить четыре субъекта политической системы – например, объединение PRO и Volba lidu 21.století («Выбор народа XXI века»), а также приостановить деятельность еще 35 внепарламентских субъектов.

Среди последних числятся «Альтернатива для Чехии» (Alternativa proČesko), «Цыганская демократическая партия» (Romská demokratická strana) и объединение «Приличные люди» (Slušní lidé), которые повторно к концу года не предъявили отчеты о своем финансировании либо не сообщили комиссии номера расчетных счетов в банке, которые были бы полностью прозрачными.