36 сенаторов призвали премьер-министра Чехии дать согласие на прием сирийских сирот

Тимур Кашапов
20-09-2018
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Группа из 36 сенаторов призывает премьер-министра Андрея Бабиша согласиться с инициативой принять 50 сирийских сирот из греческих лагерей для беженцев. Парламентарии в совместном заявлении предлагают определить четкие критерии приема детей.

Чешская Республика, по их мнению, «должна позаботиться в основном о маленьких детях из переполненных лагерей, которые попали в сложную ситуацию не по своей воле». Члены верхней палаты парламента также отмечают, что десятки чешских семей изъявили желание за свой счет принять и обеспечивать сирийских детей.

 
 
 
 
 
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