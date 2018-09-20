36 сенаторов призвали премьер-министра Чехии дать согласие на прием сирийских сирот

Группа из 36 сенаторов призывает премьер-министра Андрея Бабиша согласиться с инициативой принять 50 сирийских сирот из греческих лагерей для беженцев. Парламентарии в совместном заявлении предлагают определить четкие критерии приема детей.

Чешская Республика, по их мнению, «должна позаботиться в основном о маленьких детях из переполненных лагерей, которые попали в сложную ситуацию не по своей воле». Члены верхней палаты парламента также отмечают, что десятки чешских семей изъявили желание за свой счет принять и обеспечивать сирийских детей.