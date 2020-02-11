35 лет назад на АЭС Дукованы была впервые запущена ядерная реакция

Ровно 35 лет назад, 12 февраля 1985 года, на АЭС Дукованы был впервые на территории Чехии успешно запущен процесс расщепления атомного ядра. Полной мощности первый реактор достиг через месяц, а вся АЭС была введена в постоянную эксплуатацию в ноябре того же года.

Первой АЭС Чехословакии является «Яселске Богунице» (территория нынешней Словакии). Обе электростанции были построены на основе соответствующего межправительственного соглашения между Чехословакией и СССР.

До 2012 года была АЭС Дукованы крупнейшим поставщиком электроэнергии в Чехии, в 2012 ее сменил Темелин, а с 2013 первое место опять занимают Дукованы. По данным за 2018 год, на указанной АЭС было произведено 14,25 ТВт часов электроэнергии.