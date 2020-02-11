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35 лет назад на АЭС Дукованы была впервые запущена ядерная реакция

Эва Туречкова
11-02-2020
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Ровно 35 лет назад, 12 февраля 1985 года, на АЭС Дукованы был впервые на территории Чехии успешно запущен процесс расщепления атомного ядра. Полной мощности первый реактор достиг через месяц, а вся АЭС была введена в постоянную эксплуатацию в ноябре того же года.

Первой АЭС Чехословакии является «Яселске Богунице» (территория нынешней Словакии). Обе электростанции были построены на основе соответствующего межправительственного соглашения между Чехословакией и СССР.

До 2012 года была АЭС Дукованы крупнейшим поставщиком электроэнергии в Чехии, в 2012 ее сменил Темелин, а с 2013 первое место опять занимают Дукованы. По данным за 2018 год, на указанной АЭС было произведено 14,25 ТВт часов электроэнергии.

 
 
 
 
 
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