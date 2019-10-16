Архив передач

300-летию начала выпуска первой печатной чешской газеты посвящена пражская выставка

Лорета Вашкова
16-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

300-летию начала выпуска первой печатной газеты Sobotní (или Outerní), выходившей соответственно по вторникам и субботам, и развитию периодической печати в чешских землях посвящена новая выставка. Она открылась в историческом здании Национального музея Праги в среду, 16 октября.

В рамках экспозиции «Лабиринт информации и рай печати» представлены чешские и немецкие газеты, издаваемые в Богемии, а также листовки и предметы, ежедневно используемые репортерами того времени.

Организаторы выставки также подготовили для посетителей игру Fakescape, которая позволит попробовать себя в роли журналистов.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 