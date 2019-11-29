Архив передач

30 ноября для посетителей открываются залы Пражского Града, украшенные к Рождеству

Катерина Айзпурвит
29-11-2019
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В субботу, 30 ноября, для посетителей открываются залы Пражского Града, декорированные к Рождеству. Впервые за столетнюю историю канцелярия президента предстанет перед зрителями с рождественскими украшениями. Также для экскурсантов открываются Колонный зал, зал Ротмайера, Испанский зал и галерея Рудольфа.

В этих помещениях установили новогодние елки и рождественские ясли, выбранные на основе конкурса, который канцелярия президента провела в начальных школах и детдомах. Флористы подготовили композиции на тему чешского Рождества и традиций австрийского императорского двора. Посетить Пражский Град можно бесплатно.

 
 
 
 
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