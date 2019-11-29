30 ноября для посетителей открываются залы Пражского Града, украшенные к Рождеству

В субботу, 30 ноября, для посетителей открываются залы Пражского Града, декорированные к Рождеству. Впервые за столетнюю историю канцелярия президента предстанет перед зрителями с рождественскими украшениями. Также для экскурсантов открываются Колонный зал, зал Ротмайера, Испанский зал и галерея Рудольфа.

В этих помещениях установили новогодние елки и рождественские ясли, выбранные на основе конкурса, который канцелярия президента провела в начальных школах и детдомах. Флористы подготовили композиции на тему чешского Рождества и традиций австрийского императорского двора. Посетить Пражский Град можно бесплатно.