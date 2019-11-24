30 лет назад подал в отставку президиум ЦК компартии ЧССР во главе с Милошем Якешем

В Чехии вспоминают знаменательную дату – 30 лет назад, 24 ноября 1989 г., руководство компартии ЧССР во главе с генсеком Милошем Якешем ушло в отставку. Это стало результатом массовых протестов, продолжившихся после жестокого подавления студенческой демонстрации 17 ноября. Манифестанты скандировали лозунг: «Якеша – в мусорное ведро!»

23 ноября рабочие завода ЧКД освистали главу КПЧ Праги Мирослава Штепана, и чехословацкое телевидение показало протесты в эфире. Демонстрация рабочих поддержала на Вацлавской площади требования Гражданского форума.

24 ноября член оперативной комиссии Гражданского форума Иржи Черны сообщил об отставке президиума ЦК компартии ЧССР во главе с Милошем Якешем. Тогда же руководство КПЧ приняло решение, что не будет привлекать армию для подавления протестных демонстраций.