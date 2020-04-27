285 миллионов евро потратит Минздрав на спасение больниц

7,7 млрд крон (285,2 миллиона евро) планирует выделить Минздрав на оказание финансовой помощи шести тонущим в долгах чешским больницам. Информацию опубликовало информационное агентство ČTK. Проект Минздрава должно еще подтвердить правительство.

В плачевном финансовом состоянии оказались Всеобщая факультетская больница (Прага), Факультетская больница Королевские Винограды (Прага), Больница «На Буловке» (Прага), Томайерова больница (Праг), Факультетская больница святой Анны (Брно) и Факультетская больница Брно. Выделенные медицинским ведомством деньги администрации больниц должны будут использовать на погашение уже просроченных платежей. Как сообщает Минздрав, вышеупомянутые больницы оказались в критическом финансовом состоянии, в том числе и по причине пандемии коронавируса.