28 сентября отмечается день чешской государственности и святого Вацлава

С 2000 года 28 сентября, день покровителя страны святого Вацлава, является в Чешской Республике государственным праздником. Святовацлавская традиция считается основой чешской государственности.

Центром религиозных торжеств является город Стара Болеслав, где в 935 г. был убит князь Вацлав. Тысячи паломников в этом городе принимают участие в процессии в честь небесного покровителя Чехии. На Марианской площади проходит богослужение, в котором, помимо главы Чешской католической церкви, архиепископа Пражского, кардинала Доминика Дуки, в этом году принимает участие папский нунций в Чехии Чарльз Даниэль Балво.

В 2019 г. католики в ходе Святовацлавских торжеств отмечают 10-летие последнего посещение Чехии Папой Римским – в 2009 г. Понтификом являлся Бенедикт XVI, чей бюст был установлен на площади св. Вацлава. Чешская католическая церковь возродила традицию религиозных шествий, во время которых по городу Стара Болеслав проносят реликварий с черепом св. Вацлава, в 2003 г.