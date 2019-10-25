28 октября Чехия отметит 101-ю годовщину создания независимого государства

В понедельник, 28 октября, Чехия отметит государственный праздник – 101-ю годовщину создания независимой Чехословакии. В 1918 году чехи и словаки добились признания независимости, вышли из состава Австро-Венгрии и создали самостоятельную республику, в состав которой в 1919 г. также вошла территория Закарпатья (Подкарпатская Русь).

Накануне праздника на Градчанской площади Праги в присутствии политиков, включая президента республики, будут приведены к присяге военные. 28 октября памятные мероприятия пройдут в мемориальном комплексе на пражском холме Витков, у памятника первому президенту Чехословакии Т. Г. Масарику перед Пражским Градом и в других городах страны. Президент Милош Земан вручит государственные награды, а вечером даст прием в честь иностранных послов. В комплексе Forum Karlín пройдет концерт, посвященный приближающемуся 30-летию «бархатной» революции.

28 октября относится к числу праздничных дней, когда закрыты магазины площадью свыше 200 м2.