28 августа правительства Чехии и Польши проведут совместное заседание

В среду, 28 августа, в Варшаве пройдет совместное заседание правительств Чехии и Польши. Как сообщает агентство ЧТК, с чешской стороны в заседании примут участие премьер-министр Андрей Бабиш, министр защиты окружающей среды Рихард Брабец, вице-премьер и министр промышленности Карел Гавличек, министр сельского хозяйства Мирослав Томан, а также, по неподтвержденным данным, глава Минздрава Адам Войтех. Предыдущее совместное заседание кабинетов двух стран прошло в ноябре 2018 года в Праге.

В сообщении для прессы Министерство охраны окружающей среды указывает, что Рихард Брабец намерен обсудить в Варшаве со своим польским коллегой Хенриком Ковальчиком проблему расширения шахты по добыче бурого угля «Туров», расположенной рядом с чешской границей. На совместном заседании чешское правительство вновь внесет в повестку требование о создании четкого механизма компенсаций в случае причинения возможного ущерба в ходе работы шахты.