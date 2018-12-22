27 декабря начнется выплата компенсации семьям погибших шахтеров

Тимур Кашапов
22-12-2018
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Компания OKD начнет выплаты компенсации семьям погибших в шахте ČSM шахтеров 27 декабря. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на пресс-службу компании. Предполагается, что немедленная компенсация составит «несколько десятков тысяч крон», дополнительная финансовая помощь будет выплачена позднее.

Напомним, взрыв на шахте ČSM в области города Карвина, в результате которого погиб 1 чешский и 12 польских шахтеров, произошел в ночь с 20 на 21 декабря. В настоящее время на месте ведутся спасательные работы, которые, однако, осложнены высокой температурой внутри шахты, достигающей 200 °C.

 
 
 
 
 
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