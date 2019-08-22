27 августа президент назначит Лубомира Заоралека министром культуры ЧР

Президент ЧР Милош Земан назначит Лубомира Заоралека министром культуры во вторник, 27 августа. Накануне в понедельник состоится их очная встреча в резиденции главы государства в замке Ланы.

Бывший министр иностранных дел Заоралек намерен в случае своего назначения продвигать в правительстве Андрея Бабиша ключевые социал-демократические идеи и защищать интересы общественного сектора.