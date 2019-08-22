27 августа президент назначит Лубомира Заоралека министром культуры ЧР

Тимур Кашапов
22-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент ЧР Милош Земан назначит Лубомира Заоралека министром культуры во вторник, 27 августа. Накануне в понедельник состоится их очная встреча в резиденции главы государства в замке Ланы.

Бывший министр иностранных дел Заоралек намерен в случае своего назначения продвигать в правительстве Андрея Бабиша ключевые социал-демократические идеи и защищать интересы общественного сектора.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30