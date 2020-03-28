2600 защитных повязок для врачей и обитателей домов престарелых в Злине

Вьетнамская община в моравском городе Злин с первых дней эпидемии коронавируса в Чешской Республики подключилась к производству тканевых защитных повязок. В стране в настоящее время ощущается острый дефицит индивидуальных средств защиты, препятствующих распространению инфекции. Ежедневно за швейные машины садятся около тридцати членов вьетнамской общины города. В больницы Злина и в дома со специальным обслуживанием, где заботятся о пожилых, к сегодняшнему дню было передано более 2600 тканевых защитных повязок.

Город Злин в этом отношении не исключение. Подобные акции помощи организованы представителями вьетнамской общины также и в других чешских населенных пунктах.