Архив передач

2600 защитных повязок для врачей и обитателей домов престарелых в Злине

Антон Каймаков
28-03-2020
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Вьетнамская община в моравском городе Злин с первых дней эпидемии коронавируса в Чешской Республики подключилась к производству тканевых защитных повязок. В стране в настоящее время ощущается острый дефицит индивидуальных средств защиты, препятствующих распространению инфекции. Ежедневно за швейные машины садятся около тридцати членов вьетнамской общины города. В больницы Злина и в дома со специальным обслуживанием, где заботятся о пожилых, к сегодняшнему дню было передано более 2600 тканевых защитных повязок.

Город Злин в этом отношении не исключение. Подобные акции помощи организованы представителями вьетнамской общины также и в других чешских населенных пунктах.

 
 
 
 
 
 
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