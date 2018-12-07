25% чехов старше 15 лет курит, 600 000 ежедневно потребляют алкоголь

Катерина Айзпурвит
07-12-2018
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Из отчета за 2017 г., опубликованного Национальным центром мониторинга наркотической и других видов зависимости, следует, что 25% чехов старше 15 лет курит, большая часть из них – ежедневно. Опасно высокие дозы алкоголя употребляет около 900 000 жителей страны, приблизительно 600 000 выпивают ежедневно, а примерно 100 000 пьют по пять и более порций алкогольного напитка в день.

От 9% до 10% жителей страны в возрасте от 15 до 64 лет за последний год потребляли марихуану. Среди людей, имеющих зависимость, увеличилось число потребителей опиоидных анальгетиков, таких как морфин и оксикодон.

 
 
 
 
 
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