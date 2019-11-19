Согласно исследованию, проведенному по заказу компании Avast, около 25% чешских детей сталкивается в интернете с издевательствами и угрозами. 4% детей в возрасте от 9 до 13 лет сообщили, что получали предложения личной встречи от незнакомых людей. О своих проблемах, связанных с пользованием интернатом родителям сообщает лишь чуть более половины детей. Большим доверием пользуются матери, чем отцы, а также друзья.

При этом дети ведут себя в Паутине более осторожно, чем полагают их родители. Исследование одновременно показало, что родители достаточно четко представляют, какое количество времени проводят в Сети их потомки, но не всегда знают, какие сайты они посещают. 80% детей тратят на интернет менее двух часов в день.