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247 человек погибло на железных дорогах, троллейбусных и трамвайных путях в Чехии в 2019 году

Тимур Кашапов
03-01-2020
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В прошлом году на железных дорогах, троллейбусных и трамвайных путях в Чешской Республике погибло 247 человек. По данным Железнодорожной инспекции, это на 8 процентов больше, чем годом ранее. При этом большинство из 247 человек погибло на железных дорогах в закрытых для пассажиров и пешеходов местах, 40 человек погибли на ж/д переездах.

За первые два дня текущего года железнодорожная инспекция зафиксировала еще пять погибших в результате столкновения поезда с человеком. Это в пять раз больше, чем за тот же период в 2019 году.

 
 
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