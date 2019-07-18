24 июля состоится очередная встреча президента и премьер-министра Чехии в попытке разрешить политический кризис

В среду, 24 июля, президент Милош Земан в своей резиденции в замке Ланы примет премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом сообщил официальный представитель президента Иржи Овчачек. Основной темой встречи будет обсуждение политического кризиса вокруг назначения нового министра культуры.

Бабиш и председатель социал-демократов Ян Гамачек после встречи во вторник заявили журналистам, что совместно обратятся к главе государства с просьбой обсудить этот вопрос. Но теперь Гамачек сообщил, что он не против отдельной встречи Земана и Бабиша. По его словам, о своем намерении премьер-министр сообщил ему заранее.