21 населенный пункт в районе Оломоуца закрыли на карантин без возможности въезда и выезда

Санитарно-гигиеническая служба Чехии полностью закрыла на карантин Уничов, Червенку, Литовел и еще 18 населенных пунктов в районе Оломоуца (Моравия), чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. Население этого района, где проживает 24 000 человек, не может его покидать. Также запрещен въезд в карантинную зону. Обеспечение продуктами питания и другими товарами первой необходимости проходит в обычном режиме, сообщил мэр Уничова Радек Винцоур.

«Люди ,постоянно проживающие в Уничове, не могут покидать город. Также был объявлен запрет передвигаться по самому Уничову, за исключением дороги на работу, для приобретения товаров первой необходимости, посещений врача и ветеринара. Кроме того, жителям разрешено покидать свое жилище для сопровождения своих близких и решения административных вопросов», – сообщает мэр.

В карантинную зону допускаются только водители грузового транспорта, поставляющего товары, медики, полиция и пожарные. Исключение также делается для лиц, помогающих проживающим в районе родственникам. Каждый въезжающий в город получает на контрольно-пропускном пункте средства защиты от инфекции.

В районе городов Литовел и Уничов в воскресенье вечером было выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. Всего в Оломоуцком крае зафиксировано 32 зараженных. Как сообщил глава Минздрава Адам Войтех, не менее 1000 человек находилось в контакте с зараженными.