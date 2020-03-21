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21 марта количество выявленных заражений коронавирусом в Чехии превысило отметку 900 человек

Катерина Айзпурвит
21-03-2020
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Как сообщает Минздрав Чехии, к утру субботы, 21 марта, было обнаружено 904 человека, зараженного коронавирусом, а затем этот показатель увеличился до 925. Было проведено более 13 700 тестов на наличие инфекции. На данный момент четыре человека выздоровело, и летальных исходов нет.

Наибольшее количество зараженных – в Праге и Центральной Чехии. Мужчин среди инфицированных несколько больше, чем женщин. По данным Чешского акушерско-гинекологического союза, коронавирус был обнаружен у одной беременной. Три пациента в больнице св. Анны в Брно находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.

 
 
 
 
 
 
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