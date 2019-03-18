21 марта чешская «Википедия» проведет забастовку, заблокировав доступ к своим статьям

В течение одного дня – в четверг, 21 марта, чешские страницы «Википедии» будут недоступны для пользователей. Ее редакторы таким способом выразят протест против готовящейся в Евросоюзе реформе авторского права.
По мнению организаторов акции, новые правила ограничат возможности публиковать цитаты с указанием источника, что значительно усложнит подготовку для энциклопедии качественных материалов.
О готовящейся забастовке сообщил председатель союза «Wikimedia Чешская Республика» Войтех Достал. В Европарламенте вопрос о реформе авторского права будет вынесен на голосование в конце марта или начале апреля 2019 г.
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