21 марта чешская «Википедия» проведет забастовку, заблокировав доступ к своим статьям

В течение одного дня – в четверг, 21 марта, чешские страницы «Википедии» будут недоступны для пользователей. Ее редакторы таким способом выразят протест против готовящейся в Евросоюзе реформе авторского права.

По мнению организаторов акции, новые правила ограничат возможности публиковать цитаты с указанием источника, что значительно усложнит подготовку для энциклопедии качественных материалов.

О готовящейся забастовке сообщил председатель союза «Wikimedia Чешская Республика» Войтех Достал. В Европарламенте вопрос о реформе авторского права будет вынесен на голосование в конце марта или начале апреля 2019 г.