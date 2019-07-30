21 августа во Вшетатах откроется дом-памятник Яну Палаху, протестовавшему против оккупации родины

Родной дом Яна Палаха во Вшетатах Мельницкой области вскоре преобразится в дом-памятник этому уроженцу небольшого городка, погибшему в 1969 году. Сюда стекаются сотни чехов и иностранных посетителей, чтобы почтить память Палаха, совершившего акт самосожжения в знак протеста оккупации Чехословакии в 1968 г. армиями стран Варшавского договора.

Открытие музея поэтому запланировано на 21 августа, когда в Чехии будут отмечать 51-ю годовщину со дня вторжения «братских» войск в Чехословакию. Обустройство экспозиции и внешнего облика здания обойдется Национальному музею ЧР в более чем 20 миллионов крон.