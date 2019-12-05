21 августа в Чехии станет «Днем памяти жертв вторжения 1968 года»

По решению Сената Чешской Республики, 21 августа в стране будет официально отмечаться «День памяти жертв вторжения 1968 года и последующей оккупации войсками Варшавского договора». Соответствующую законодательную поправку ныне лишь должен подписать президент Чехии Милош Земан. В группу парламентариев, продвигавших идею введения в Чехии официального «Дня памяти жертв вторжения 1968 года», вошло 90 депутатов из всех фракций, кроме Коммунистической партии Чехии и Моравии.

В настоящее время в чешском календаре можно найти 14 официальных знаменательных дней.